محمد السعيد

تلقت شبكة بي أوت كيو ضربة موجعة بإغلاق بثها، بعدما كانت تنقل جميع الدوريات الأوروبية والبطولات العالمية والقارية مجانا، في محاولة لكسر الاحتكار. وبات من الصعب عودة شبكة قنوات بي أوت في الفترة المقبلة، بعد اتحاد الفيفا والاتحادات الأوروبية بها، بعدما...

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد إغلاق قنوات بي أوت.. قناة مفتوحة تنقل جميع الدوريات الأوروبية مجانا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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