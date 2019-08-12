ليفربول ضد تشيلسي في فودافون أرينا وموعد المباراة والقنوات الناقلة وآخر الأخبار

في مواجهة إنجليزية خالصة تٌقام مباراة ليفربول ضد تشيلسي في السوبر الأوروبي، حيث حقق الأول دوري الأبطال هذا الموسم على حساب أياكس أمستردام الهولندي، بينما استطاع الثاني حسم لقب الدوري الأوروبي بالفوز على الأرسنال، هذا ويدخل الريدز ذلك اللقاء معنويات عالية بعد تحقيقه للإنتصار في بداية البريميرليج على نوروتش الصاعد حديثًا، بينما تلقى البلوز وجماهيره صدمة كبيرة بعد تلقيه صدمة موجعة وخسارة مذلة برباعية نظيفة أمام المان يونايتد، في بداية غير مطمئنة لهذا الفريق الذي حقق بطولات عديدة خلال السنوات الماضية.

موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي والقنوات الناقلة

تبدأ مباراة الليفر والبلوز في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 أغسطس 2019 بالتاريخ الميلادي، 13 ذو الحجة عام 1440 هجرية، وذلك على ملعب فودافون أرينا بتركيا، وهو الملعب الرسمي لنادي بشكتاش التركي، هذا وتنقل المباراة في المنطقة العربية قناة beIN SPORTS HD 2، يدير تلك المواجهة الحكم الفرنسي ستيفاني فرابرت، ويساعده مانويلا نيكولاس، وميشيل أونيل، ويعلق عليه المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي.

وحيث أن مباريات الدوري الإنجليزي منتهية اليوم ومنذ قليل، فلا يوجد الكثير من الأخبار حتى اليوم متعلقة بمواجهة ليفربول ضد تشيلسي إلا أن أبرز ما يتعلق بتلك المباراة، هو غياب حارس مرمى الريدز البرازيلي أليسون بيكر بعد إصابته في شد بالعضلة الخلفية، وخروجه دون استكمال اللقاء الأول في الدوري الإنجليزي وسوف نوافيكم بآخر الأخبار المتعلقة باللقاء.