مباراة النصر السعودي والوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا…الموعد والقنوات الناقلة

مباراة النصر السعودي والوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا و هى مباراة الاياب التى ستقام على استاد آل نهيان بنادي الوحدة الاماراتى، اليوم الاثنين 12 أغسطس 2019، كانت مباراة الذهاب التى أقيمت بينهما بملعب الملك فهد، استطاع خلالها نادى الوحدة خطف هدف التعادل فى الدقائق الأخيرة من المباراة عن طريق لاعبه البرازيلى دى سيلفا و جاء من خطأ من حارس النصر، وانتهت المباراة بالتعادل الايجابى 1/1، و هذا سيصعب كثيراً من مهمة نادى النصر الذى كان يبحث عن الفوز و الصعود الى دور الثمانية.

موعد مباراة النصر السعودي والوحدة الإماراتي

مباراة النصر السعودي والوحدة الإماراتي ستقام اليوم الاثنين 12 أغسطس 2019، فى تمام الساعة السادسة وأربعون دقيقة بتوقيت السعودية، السابعة وأربعون دقيقة بتوقيت الامارات، الخامسة واربعون دقيقة بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر السعودي والوحدة الإماراتي

مباراة الاياب بين النصر و الوحدة فى اياب دورى ابطال اسيا مذاعة حصرياً على قنوات بى ان سبورت الرياضية، وستكون المباراة منقولة على قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق سوار الذهب، و قناة الكأس 3 HD بتعليق مشعل الشمري.