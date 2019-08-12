الوحدة الإماراتي ضد النصر السعودي وتصريحات المدربين تدفع اللقاء إلى الحماس الشديد

ينتظر عشاق الكرة العربية بشكل خاص والأسيوية بوجه عام لقاء الوحدة الإماراتي ضد النصر السعودي اليوم، في إطار لقاء العودة لمباريات دور الستة عشر في بطولة أبطال أسيا لكرة القدم، حيث انتهت مواجهة الذهاب بين الفريقين في الرياض بالتعادل الإيجابي بهدف لكلاً منهما، وهو نظريًا ما يسهل مأمورية الإماراتيين، ويصعب الأمور نوعًا ما على السعوديين لكننا جميعًا نعرف أن كرة القدم لا تعرف المستحيل أو الحسابات النظرية وهذا بالفعل ما عبرت عنه تصريحات كلا المدربين.

حيث يرى مورين شتاين المدير الفني الهولندي لنادي الوحدة أن اللقاء صعب، برغم أن نتيجة مباراة الذهاب كانت لصالح فريقه نوعًا ما مشيرًا إلى أن التأهل للدور التالي يحتاج من لاعبيه مجهودًا كبيرًا وتركيزًا أكبر، خاصة في ظل تمسك المنافس بفرصته هو الآخر في تخطي دور الستة عشر، خاصة أن لدى لاعبيه خبرة كبيرة في البطولات الكبرى، وأضاف شتاين أن التعادل هو سلاح ذو حدين لأنه بكل تأكيد يخدم الفريقين، خاصة في حالة تسجيل النصر لهدف واختتم تصريحاته معبرًا عن ثقته الكبيرة في قدرات وإمكانيات لاعبيه.

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أما عن روي فيتوريا المدرب البرتغالي للفريق السعودي، يرى مواجهة الوحدة الإماراتي ضد النصر مباراة جديدة تمامًا لا علاقة لها مطلقًا بتلك التي أقيمت في الرياض، وأن الفائز بها هو المتأهل وتعليقًا على غياب عدد من لاعبي فريقه أكد أن كل عنصر في قائمة الفريق هو جدير بتمثيله وسد أي نقص في صفوفه، وأنه لا فرق لديه في القدرات والإمكانيات بين الأساسيين والبدلاء، وأكد هو الآخر على ثقته الشديدة في لاعبيه في تخطي هذه العقبة والوصول إلى الدور التالي.

موعد مباراة الوحدة الإماراتي ضد النصر

تٌقام المباراة في الخامسة و40 دقيقة بتوقيت مصر السادسة وأربعون دقيقة مساء بتوقيت السعودية، وذلك على ملعب استاد آل نهيان بأبو ظبي، وتنقلها قناتي بن سبورت إتش دي 1 وقناة الكأس 3 إتش دي، ويعلق عليها كلا من سوار الذهب ومشعل الشمري، وسوف نوافيكم بأبرز الأخبار والمستجدات المتعلقة بالمباراة تباعًا خلال الساعات القليلة القادمة وحتى بداية انطلاقها.