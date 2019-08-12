شكرا لقرائتكم خبر عن سر حزن علي معلول فى مباراة الأهلى وأطلع برة بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت علامات الغضب الشديد على علي معلول نجم النادي الأهلي، خلال أحداث مواجهة فريقه لنظيره أطلع برة بطل جنوب السودان، والتي اقيمت مساء الأحد في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دورى أبطال إفريقيا، والتي حسمها الفريق الأحمر برباعية نظيفة.

وربط البعض بين حزن معلول ورفض الأهلي للعرض السعودي المغري الذي تلقاه معلول خلال الساعات الأخيرة، وذهب البعض الآخر لنشوب خلاف بينه وبين أحد زملائه في الفريق قبل انطلاق المباراة إلا أن الحقيقة ليست كذلك.

ووفقًا لمصدر مقرب من علي معلول فأن سبب حزنه هو امر شخصي، حيث تعرض أحد أقاربه لوعكة صحية، وهو الأمر الذي أثر عليه بهذا الشكل.