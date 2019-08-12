شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يتحدث عن فوز الأهلى على اطلع برة.. ومواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى الشكر للاعبيه بعد الفوز، مساء اليوم، على فريق «اطلع بره» بطل جنوب السودان، برباعية نظيفة، في ذهاب الدور التمهيدي من منافسات دوري أبطال إفريقيا، معلقاًَ :"نفذنا المطلوب اليوم. ونجحنا في تحقيق فوز مهم على المنافس في المباراة التي تبقى بمثابة خطوة أولى في مستهل المشوار الإفريقي للموسم الجديد"

وأوضح عبد الحفيظ أن لاعبي الفريق تعاملوا بشكل إيجابي جدًا مع مباراة اليوم، ونجحوا في تنفيذ المطلوب منهم بحصد فوز ثمين في مستهل انطلاقة الفريق ببطولة إفريقيا في نسختها الجديدة.

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وأشار مدير الكرة بالأهلي، إلى أن الجهاز الفني تعامل مع المباراة بشكل إيجابي للغاية في كل فتراتها، مؤكدًا أن التغييرات الثلاثة في مباراة اليوم جاءت جميعها إيجابية للغاية بعد أن قدم البدلاء جيرالدو، وأحمد الشيخ، وجونيور أجاي، مستوي مميزًا في اللقاء.

وذكر عبد الحفيظ، أن الفريق لديه مباراة مهمة جدًا امام بيراميدز، السبت القادم، فى دور الـ16 بمسابقة كأس مصر وكان من الضروري للغاية أن نستغل مباراة اليوم لتجهيز جميع اللاعبين للمباراة القادمة في المسابقة المحلية، مشددًا على أن الفريق أغلق صفحة مباراة «اطلع برّه» وسيبدأ في التركيز والتحضير للمباراة القادمة في كأس مصر.

جدير بالذكر أن الأهلي فاز اليوم على «اطلع بره» بطل جنوب السودان برباعية نظيفة سجلها التونسي على معلول، والمغربي وليد ازارو «هدفان» وأحمد الشيخ.