شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تخسر من كوت ديفوار بالبطولة الإفريقية لسيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

خسر منتخب سيدات السلة أمام نظيره كوت ديفوار بنتيجة 71/67 فى أولى منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام بالسنغال .

ويقع منتخب الفراعنة بالمجموعة الأولى بجانب السنغال وكوت ديفوار .

Advertisements

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من: أسرار ماجد، وثريا محمد، جنة مصطفى، رنيم محمد، ريم أسامة، فاطمة ممدوح، ريم هشام، منة الله محمد، ميرال أشرف، ندى نافع، نور الله على، وهالة مصطفى .

ومن المقرر أن تحصل المنتخبات على راحة غدا على أن يلتقى الفراعنة مع السنغال بعد غد الثلاثاء.