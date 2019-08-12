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مصر تخسر من كوت ديفوار بالبطولة الإفريقية لسيدات السلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

خسر منتخب سيدات السلة أمام نظيره كوت ديفوار بنتيجة 71/67 فى أولى منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام بالسنغال .

 

ويقع منتخب الفراعنة  بالمجموعة الأولى بجانب السنغال وكوت ديفوار .

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وتضم قائمة المنتخب فى  البطولة كلا من: أسرار ماجد، وثريا محمد، جنة مصطفى، رنيم محمد، ريم أسامة، فاطمة ممدوح، ريم هشام، منة الله محمد، ميرال أشرف، ندى نافع، نور الله على، وهالة مصطفى .

 

ومن المقرر أن تحصل المنتخبات على راحة غدا  على أن يلتقى الفراعنة مع السنغال بعد غد الثلاثاء.

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