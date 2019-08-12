شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أحلام تنتظرها جماهير الزمالك بعد فرحة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب جماهير الزمالك، هدايا القدر من فريقها فى الأيام المقبلة، لتعويض الصدمة التى تلقوها بخسارة بطولة الدورى الممتاز، لموسم 2018-2019، على الرغم من تصدر الأبيض لجدول المسابقة لأسابيع كثيرة منذ انطلاق المسابقة، ليختتم منافسات الموسم باحتلال المركز الثانى برصيد 72 نقطة، ويهدر حلم التتويج بالدرع للمرة الـ13 فى تاريخ القلعة البيضاء، ليتوج الأهلى باللقب بعدما تصدر جدول الترتيب برصيد 80 نقطة، ويحقق اللقب الـ41 فى تاريخه، ويستعرض ”الخليج 365” بطولات تنتظرها جماهير ميت عقبة لتعويض الإخفاق فى البطولة المحلية..

- الزمالك يستهل مشواره فى دورى أبطال إفريقيا

سيواجه الزمالك فريق ديكاداها بطل الصومال، فى ذهاب دور الـ64 من بطولة دورى أبطال إفريقيا، يوم الجمعة القادمة حيث تحلم جماهير الأبيض بتحقيق الفوز واستكمال فرحة العيد بعد العودة للبطولة الإفريقية بعد غياب عامين، شارك خلالهم الأبيض فى بطولة الكونفدرالية الإفريقية، حقق الزمالك لقب دورى أبطال إفريقيا 5 مرات فى تاريخه، كان أخرها التتويج باللقب عام 2002 على حساب الرجاء المغربى.

- المقاصة يُحدد مصير الزمالك فى الكأس

كما يواجه الزمالك فريق مصر المقاصة يوم 28 من شهر أغسطس الجارى، فى إطار منافسات ربع نهائى كأس مصر للنسخة الجارية، وذلك بعدما تأهل إلى دور الثمانية بعد فوزه على مركز شباب منية سمنود من دور الـ32 بهدف دون رد فيما فاز على فريق الإنتاج الحربى فى دور الـ16، بهدفين دون رد.

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- قمة مرتقبة بين الزمالك والأهلى لتحديد بطل السوبر

كما حدد اتحاد الكرة، موعد مباراة السوبر المصرى لعام 2018، والتى ستجمع بين الزمالك والأهلى يوم 18 سبتمبر المقبل، والتي ستجمع بين الأبيض بصفته بطل كأس مصر للنسخة الماضية، والأحمر حامل لقب الدورى الموسم الماضى، توج الزمالك بلقب السوبر المحلى 3 مرات من قبل كان أخرهم عام 2017، فى البطولة التى أقيمت فى الإمارات وحسمها الأبيض بركلات الجزاء الترجيحية.

- حلم إفريقى جديد بعد التتويج بالكونفدرالية

فيما تحلم جماهير الزمالك بتتويج إفريقى جديد، بعدما توج الأبيض بلقب الكونفدرالية الإفريقية فى النسخة الأخيرة، حيث ينتظر الزمالك مواجهة الترجى التونسى بطل دوري أبطال إفريقيا فى كأس السوبر الإفريقى الذى تم تأجيله لأجل غير مسمى، توج الزمالك ببطولة السوبر الإفريقى 3 مرات فى تاريخه، كان أخرهم عام 2003 على حساب الوداد المغربى بثلاثة أهداف مقابل هدف.