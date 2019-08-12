شكرا لقرائتكم خبر عن عيد الأضحى المبارك.. ما تأثير اللحمة على صحة الرياضيين ؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول اللحمة مثلما له فوائد يوجد له أضرار، والاحتفال بعيد الأضحى يرتبط إرتباط وثيق بأكل اللحوم سواء عن طريق تناول الفتة التى تحرص الأسرة المصرية على تناولها أول أيام العيد أو المشويات فى ظل الحرص على ذبح الأضحية .
كما يحرص الرياضين أيضا على التمسك بهذه العادات فى العيد مع أسرهم ولكن تناول الرياضيين للحمة بكميات كبيرة يسبب أضرار من الناحية الطبية .
و حرص الخليج 365 على رصد أبرز تاثير تناول اللحوم بكثرة على الرياضيين وفقا لدكتور المنتخب السابق طارق سليمان كالتالى :
تسبب كثرة تناول اللحمة فى إصابة الرياضيين بـ ألام المفاصل
تسبب ألام العضلات .
تتسبب فى زيادة حمض اليوريك أسيد
كما تتسبب زيادة الحمل على الكبد .
فيما تتسبب أيضا فى الإصابة بألام المعدة.
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