شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يسعى لتسويق كوريه قبل غلق باب القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى مسئولو بتروجت إلى تسويق ديديه كوريه لاعب وسط الفريق قبل غلق باب القيد الصيفى للإستفادة من المقابل المادى فى التعاقد مع عدد من اللاعبين المحلين أو الأجانب.

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كان فريق بتروجت قد هبط الموسم المنقضى بعدما احتل المركز السادس عشر بالدورى برصيد 35 نقطة ، وفشل فى الإستمرار بين الكبار.

وقد رحل عن بتروجت الإيفوارى محمد فييرا إلى الإنتاج الحربى والتنزانى حميد ماو إلى إنبى ، بينما قامت إدارة النادى بفسخ التعاقد مع كريس جادى بالتراضى فى الوقت الذى أبرمت فيه العديد من الصفقات على رأسها أحمد رؤوف مهاجم الفريق السابق وحسين حمدى مهاجم الترسانة السابق.