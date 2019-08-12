شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يسعى لتسويق كوريه قبل غلق باب القيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى مسئولو بتروجت إلى تسويق ديديه كوريه لاعب وسط الفريق قبل غلق باب القيد الصيفى للإستفادة من المقابل المادى فى التعاقد مع عدد من اللاعبين المحلين أو الأجانب.
كان فريق بتروجت قد هبط الموسم المنقضى بعدما احتل المركز السادس عشر بالدورى برصيد 35 نقطة ، وفشل فى الإستمرار بين الكبار.
وقد رحل عن بتروجت الإيفوارى محمد فييرا إلى الإنتاج الحربى والتنزانى حميد ماو إلى إنبى ، بينما قامت إدارة النادى بفسخ التعاقد مع كريس جادى بالتراضى فى الوقت الذى أبرمت فيه العديد من الصفقات على رأسها أحمد رؤوف مهاجم الفريق السابق وحسين حمدى مهاجم الترسانة السابق.
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