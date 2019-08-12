شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الاحد 11 / 8 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاحد 11 / 8 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الاهلي يكتسح اطلع برة الجنوب السوداني برباعية نظيفة في بداية المشوار الأفريقي الاهلي يكتسح اطلع برة السوداني برباعية نظيفة في بداية المشوار الأفريقي اتحاد الكرة يتسلم عرضين من شركات للتأمين على المدربين اتحاد الكرة: لم نحسم تقسيم مجموعات القسم الثالث بشكل نهائى ساسي يعود غدا إلي القاهرة للانضمام إلي الزمالك سوبر كورة .. تفاصيل عرض الأهلي السعودي لاستعارة عبد الله جمعة من الزمالك جنش يعلن عودته لتدريبات الزمالك بعد 5 أشهر Advertisements طه إسماعيل: اتحاد الكرة السبب فى استمرار لاسارتى مع الأهلى سعد سمير: الأهلى صَعب الدورى على نفسه وتجديدى "مخدش ثانية" شاهد استعدادات مروان محسن مهاجم الأهلى لحفل زفافه الليلة منتخب الطائرة يهزم بورتوريكو 0/3 فى التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حصاد الرياضة المصرية اليوم الاحد 11 / 8 / 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.