شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. مروان محسن يحتفل بزفافه فى أحد فنادق التجمع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل مروان محسن مهاجم الأهلى ومنتخب مصر، بزفافه فى أحد فنادق منطقة التجمع الخامس، وحرص عدد من لاعبو المارد الأحمر على حضور حفل الزفاف بعد الانتهاء من مواجهة فريق "اطلع برة" بطل جنوب السودان.
وكان الجهاز الفني للأهلي، بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتى، قرر استبعاد مروان محسن مهاجم الفريق من مواجهة أطلع برة السوداني بسبب استعداده لحفل زفافه.
وحقق الأهلى فوزًا عريضًا على نظيره أطلع برة بطل جنوب السودان بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على استاد برج العرب بالإسكندرية في ذهاب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا.
أهداف الأهلى ضد فريق أطلع بره أحرزها كل من، علي معلول ووليد أزارو هدفين وأحمد الشيخ، في الدقائق 16، 33، 47 ، 93 علي الترتيب.
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