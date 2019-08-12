شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة الاهلى وأطلع برة بدورى ابطال افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق الأهلى فوزًا عريضًا على نظيره أطلع برة بطل جنوب السودان بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على استاد برج العرب بالإسكندرية في ذهاب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا.

أهداف الأهلى ضد فريق أطلع بره أحرزها كل من، علي معلول ووليد ازارو هدفين وأحمد الشيخ، في الدقائق 16 ، 33، 47 ، 93 علي الترتيب.

وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل يتكون من.. حراسة المرمي : علي لطفي ، وخط الدفاع : محمد هاني وايمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول، وخط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وصالح جمعة، وخط الهجوم : رمضان صبحي ووليد أزارو.

وعلي مقاعد البدلاء كلا من.. محمد الشناوي وياسر إبراهيم وجيرالدو وأحمد فتحي وحسام عاشور وجونيور أجايي وأحمد الشيخ، فيما استبعد لاسارتى الصفقات الجديدة محمد مجدي أفشة ومحمود متولي، وأليو ديانج من تشكيل المباراة ، بعد أن سبق وضمهم للقائمة الأولية.

استحوذ الأهلي على مجريات المباراة منذ الثواني الأولى بعد انطلاقها، حيث جاءت الخطورة الأولى بعد مرور أربع دقائق بعدما حول رمضان صبحي كرة عرضية أمسك بها الحارس، قبل أن تسقط منه لكنه لحق بها قبل عبور خط المرمى.

أضاع الأهلي فرصة كبيرة بعد تمريرة من وليد أزارو من داخل منطقة الجزاء وصلت إلى حسين الشحات في الجهة اليمنى الذي حاول تسديد الكرة لكن خدعته الكرة واصطدمت في قدمه وأبعدها الدفاع بنجاح.

وفي الدقيقة 16 ، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لعمرو السولية بعد عرقلة من مدافع اطلع بره ليحرز علي معلول الهدف الأول للاهلي في المباراة.

وفي الدقيقة 29، حرم القائم وليد ازارو من تسجيل الهدف الثاني بعد لعبة خلفية مزدوجة من المهاجم المغربي.

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أحرز المغربي وليد أزارو الهدف الثاني للأهلى فى الدقيقة 33 بعد تلقيه عرضية أرضية متقنة من زميله حسين الشحات ليودعها بسهولة فى الشباك.

وفي الدقيقة 46، أضاع ازارو فرصة سهلة لاحراز الهدف الثالث .

وبعد دقيقتين فقط من بداية الشوط الثاني، سجل أزارو ثاني أهدافه في اللقاء والثالث للأهلي، بعدما تلقى عرضية من السولية ليحولها برأسه داخل شباك حارس اطلع بره.

وفي الدقيقة 56، شهدت أول تغيرات المباراة حيث دفع لاسارتي بالنيجيري اجاي بدلاً من رمضان صحبي .

وفي الدقيقة 50 ، احتسب حكم المباراة ركلة حرة للاهلي من خارج منطقة الجزاء فشل صالح جمعة في احرازها هدف.

في الدقيقة 69، دفع لاسارتي بأحمد الشيخ بدلاً من صالح جمعة ، وفي الدقيقة 76، اجري الاهلي التغيير الثالث بالدفع جيرالدو بدلاً من حسين الشحات.

وفي الدقيقة 93، بطريقة رائعة نجح أحمد الشيخ في احراز الهدف الرابع للأهلي قبل نهاية المباراة.

وعلى الرغم من إقامة المباراة على ملعب برج العرب، إلا أن فريق اطلع بره يعد هو المستضيف لها، لكن مسؤوليه طلبوا إقامة اللقاء في مصر.