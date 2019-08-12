شكرا لقرائتكم خبر عن ممنوع فى عيد الأضحى .. بدائل اللحوم للرياضيين و أضرار تناولها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذبح الأضحية من أهم العادات المرتبطة بعيد الأضحى، وكذلك تناول اللحوم بكل أنواعها وأشكالها، وبطرق مختلفة، وهو ما يشكل خطر على الرياضيين، سواء فى كرة القدم أو الألعاب الجماعية الأخرى أو الفردية.

تواصل الخليج 365 مع حسن كمال رئيس اللجنة الطبية ، باللجنة الاوليمبية المصرية ، لمعرفة البدائل التى يمكن للرياضين تناولها لتعويض اللحوم ، وكذلك الأضرار الناتجة عن تناول اللحوم بكثرة.

حذر حسن كمال الرياضيين من تناول أى لحوم تحتوى على مواد محظورة أو مشتبه بها ومدرجة بجدول المنشطات، موضحا :" لن نستطيع أن نجبر اللاعبين على البقاء فى المنزل وعدم الاستمتاع بوقتهم مع زملائهم وأقاربهم ، فالرياضيون لهم وضع خاص وشكل حياة مختلف، من حيث العادات الغذائية عامة ونوعية الطعام خاصة، لذلك ينصح بالتقليل من تناول اللحوم فى هذه الأيام، مع الاعتماد على بدائل لها".

ومن أهم البدائل التى حددها طبيب الأوليمبية هى الأسماك واللحوم البيضاء وكذلك المعجنات والبيتزا والباستا والسلطات .

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ووجه حسن عدة نصائح للرياضيين لتجنب الوقوع فى فخ المنشطات أو تناول مواد محظورة ، بالابتعاد عن تناول اللحوم خارج المنزل مع الاستعانة بوجبات أخرى مثل اللحوم بأنواعها خلاف الحمراء، والإكثار من السلطات

عدم تناول الوجبات السريعة، خاصة أن هذه المطاعم تكون لحومهم مصنعة، ومستوردة ، فالأفضل التعامل مع مطاعم معينة مع شرح وتوضيح موقف اللاعب لإدارة المطعم الذى يتعامل معه للتأكد من نوعية الطعام ومطالبة الإدارة بالتعرف على مصدر هذه اللحوم.

بالاستغناء عن اللحوم خارج المنزل تجنبا للإيقاف، لأنه كما ذكرنا المطاعم ذات الوجبات السريعة تكون لحومها مستوردة، فهناك لاعبون يستغنون عن مواد بعينها لتقلىل وزنهم قبل المشاركة فى البطولات، مثل المكرونة والخبز، فلماذا لا يتم الاستغناء عن اللحوم خارج المنازل.

عدم تناول الطعام بمفرده حال تواجد اللاعب أو اللاعبة فى معسكر أو بطولة مع المنتخب أو ناديه ، بل يتناول الأطعمة مع باقى اللاعبين حتى تكون الحالة عامة فى مطعم واحد، وبذلك تكون الواقعة أو الخطأ غير مقصود.