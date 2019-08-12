شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل : مازالت الفرص المهدرة أبرز سلبيات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طه أسماعيل نجم فريق الاهلى السابق، أن التغيرات التى قام بها المدير الفنى مارتن لاسارتى جيدة للغاية وتسببت فى ظهور أداء جيد فى الشوط الثانى من المباراة وأن تسجيل المهاجم المغربى وليد أزارو و استغلال الاطراف من أهم أيجابيات اللقاء اليوم للفريق الاحمر .

وأوضح طه أسماعيل خلال تصريحات تلفزيونية لقناة " on sport " أنه من سلبيات مباراة الأهلى اليوم هو استمرار أهدار الفرص السهلة وهذا الامر متواجد منذ الموسم الماضى ولابد من عمل الجهاز الفنى على حلها خلال المباريات القادمة .

وأشار طه إسماعيل أن فريق الاهلى يمتلك لاعبين متميزين لابد من استغلال قدرتهم و الوفره فى العناصر الهجومية لذلك يتم أختيار أفضل العناصر فى التشكيل الأساسى .

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