رئيس الزمالك ينشر صورة لنجليه مع البرتغالي فيريرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

نشر رئيس الزمالك صورة تجمع نجليه أمير وأحمد مرتضى منصور، بالبرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدرب السابق لفريق السد القطري.

وكتب رئيس الزمالك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" معلقا على الصورة :" فيريرا ونجله في استقبال أحمد وأمير مرتضي منصور في البرتغال اثناء التفاوض معه لقيادة الزمالك فنيًا".

وقبل ساعات أكد رئيس نادي الزمالك أن هناك 6 مرشحين لتدريب الفريق الأبيض في الموسم الجديد، بينهم المدير الفني البرتغالي السابق جوسفالدو فيريرا، مشيرًا إلى أنه وافق على العودة إلى القلعة البيضاء.

Advertisements

وقال رئيس الزمالك، في فيديو بثه المركز الإعلامي لناديه مساء السبت: "عاد أحمد وأمير مرتضى إلى مصر، وتم اختيار 6 مدربين جميعهم على أعلى مستوى، بينهم البرتغالي جوسفالدو فيريرا والأرجنتيني رامون دياز".

وأضاف: "قام فيريرا باستقبال أحمد وأمير مرتضى في البرتغال بشكل جيد، وأخطرهم بموافقته على تدريب الفريق، بشرط أن يبدأ مهمته بدءً من شهر أكتوبر المقبل بسبب ظروف عائلية لديه".

وأوضح: "فيريرا كان يتولى قيادة الزمالك ونجح في التتويج بالدوري والكأس، وطالبت الجماهير بعودته، لكننا لا نريده بسبب الجماهير فقط، بل لأنه حصل على بطولات مع النادي في 2014".

وأتم: "قام أحمد وأمير مرتضى بالسفر إلى فرنسا وإيطاليا وألمانيا وصربيا والبرتغال وبلجيكا لعقد سلسلة من الجلسات مع المدربين المرشحين لقيادة الزمالك، وتم تسجيل جميع الجلسات بالفيديو".