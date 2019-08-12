تصريحات الأحد|عبد الحفيظ يتحدث عن غياب الصفقات الجديدة..وآل الشيخ يوجه رسالة للمواهب العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز التصريحات الرياضية ليوم الأحد 11 أغسطس 2019.

ساسي يخطر الزمالك بموعد عودته إلى مصر

أخطر التونسي فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك، مسؤولي فريقه بعودته إلى القاهرة غدًا، الإثنين، من أجل الانتظام في تدريبات الفريق.

مدرب اطلع بره يُعدّد أسباب الهزيمة الكبيرة.. ويتمسك بالأمل

أرجع مايكل موريس المدير الفني لاطلع بره، سبب الهزيمة الكبيرة برباعية نظيفة أمام الأهلي إلى 3 أسباب، بتمهيدي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب برج العرب.

عبد الحفيظ يتحدث عن.. الصفقات الجديدة.. غيابهم عن "اطلع برة".. ورسالته لهم

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أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، أن الجهاز الفني لفريقه ليس في حاجة للتعجل بشأن مشاركة الصفقات الجديدة في المباريات الحالية.

يوسف يتحدث عن رسالة لاسارتي للاعبي الأهلي بين شوطي لقاء "اطلع برة"

أكد محمد يوسف، المدرب العام لفريق الأهلي، أن الفوز على "اطلع برة" بنتيجة كبيرة شيء مهم جدا لتسهيل مهمة مباراة العودة، لكن لن يكون هناك مبالغة في الفرحة بهذا الانتصار.

"لمستقبل مشرق في كرة القدم".. آل الشيخ يوجه رسالة للمواهب العربية

قام تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، بتوجيه رسالة للمواهب في 5 بلاد عربية من بينها مصر.

جنش يعلن لمصراوي موعد عودته لتدريبات الزمالك

أعلن محمود عبدالرحيم "جنش" حارس نادي الزمالك موعد عودته لتدريبات الفريق خلال المرحلة المقبلة.