كوكا يقود براجا للفوز على موريرينسي بثلاثية في الدوري البرتغالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
قاد أحمد حسن كوكا، مهاجم سبورتنج براجا، فريقه لتحقيق الفوز على موريرينسي بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، فى الجولة الأولى من الدورى البرتغالى.
وتواجد مهاجم منتخب مصر فس التشكيل الأساسي لفريق سبورتنج براجا، وسجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 64 من زمن المباراة.
وكان فرانسرجيو قد سجل الهدف الأول لبراجا في الدقيقة 45، قبل أن يسجل كوكا الهدف الثاني، ليختتم إدواردو أهداف سبورتنج براجا في الدقيقة 77.
وبهذا الفوز حقق أحمد حسن كوكا رفقة فريقه سبورتنج براجا أول ثلاث نقاط في سباق الدوري البرتغالي.
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