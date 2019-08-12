أهداف الأحد.. رباعية الأهلي أمام "اطلع برة".. وآرسنال يهزم نيوكاسل بهدف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: زوار الخليج 365 الأعزا، نستعرض يوميًا أهم الأهداف التي سجلت خلال الدوريات الأوربية المختلفة يوم الأحد 11 أغسطس. الدوري الإنجليزي أهداف مباراة آرسنال ونيوكاسل Advertisements أهداف مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي دوري أبطال أفريقيا أهداف مباراة الأهلي و"اطلع برة"

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