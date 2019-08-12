ساسي يخطر الزمالك بموعد عودته إلى مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أخطر التونسي فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك، مسؤولي فريقه بعودته إلى القاهرة غدًا، الإثنين، من أجل الانتظام في تدريبات الفريق.

وأفاد مراسل الخليج 365، بأن مسؤولي الزمالك تلقوا اخطارًا من ساسي بموعد عودته إلى مصر، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها.

وسافر ساسي إلى تونس خلال الفترة الماضية من أجل الحصول على فترة أجازة، في ظل عدم تمكنه من المشاركة في مباراة الزمالك أمام ديكاداها الصومالي في دوري أبطال أفريقيا.

ولن يشارك ساسي في مباراة الزمالك أمام بطل الصومال التي تقام الجمعة المقبل، حيث خرج من حسابات طارق يحيى المدير الفني المؤقت للفريق.