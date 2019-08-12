ثلاثي هجوم سان جيرمان يعوض غياب نيمار أمام نيم

عوض خط هجوم باريس سان جيرمان المتخم بالنجوم غياب نيمار مع تسجيل ادينسون كافاني وكيليان مبابي والبديل انخيل دي ماريا أهداف فريقهم في انتصار مريح 3-صفر على الضيف نيم في افتتاح مشوار حامل اللقب في الموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم الأحد.

وترك حامل اللقب مهاجمه البرازيلي البالغ من العمر 27 عاما خارج التشكيلة مع تواصل الأحاديث عن رحيله عن العاصمة الفرنسية، ولوحت جماهير سان جيرمان في المدرجات بلافتات تحتوي على رسائل تشير إلى عدم رضاها عن اللاعب البرازيلي.

وحصل سان جيرمان على ركلة جزاء بفضل تقنية حكم الفيديو المساعد بعد أن راجع الحكم كليمو توربين لقطات لركلة ركنية واكتشف لمس بابلو مارتينيز مدافع نيم للكرة بذراعه.

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واحتج لاعبو والطاقم التدريبي لنيم نظرا لأن الحكم سمح باستمرار اللعب لأكثر من دقيقة قبل أن يعيد فحص الواقعة لكن احتجاجاتهم بدت بلا جدوى ليسدد كافاني ركلة الجزاء ليسجل هدف التقدم في الدقيقة 24.

وضاعف مبابي الغلة بعد 11 دقيقة على بداية الشوط الثاني بعد أن سدد مباشرة في الزاوية اليسرى العليا قبل أن يسجل الجناح الارجنتيني دي ماريا كرة قوية ورائعة بقدمه اليسرى في الدقيقة 69 ليكمل الثلاثية.

وفي وقت سابق يوم الأحد، سجل فيكتور اوسيمهن مهاجم ليل هدفين ليضمن الفوز لفريقه 2-1 على أرضه أمام نانت بينما انتزع ميتز نقطة بتعادله مع ستراسبورج 1-1.