كتيبة سولشاير تقسو على تشيلسي لامبارد برباعية نظيفة

حقق مانشستر يونايتد انتصاراً عريضاً في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما تجاوز ضيفه تشيلسي (4-0) اليوم الأحد على أرض أولد ترافورد.

وسيكشف ملخص مباراة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي الكثير من الأحداث التي رافقت أهداف مانشستر يونايتد، أبرزها معاندة الحظ للفريق اللندني وتألق راشفورد وبوغبا.

وتناوب على أهداف مانشستر يونايتد كل من راشفورد من ركلة جزاء (18) ومن انفراد صريح (67) والفرنسي مارسيال (65) والبديل الويلزي جيمس (81).

ورحب مانشستر يونايتد بلاعب الوسط الدولي السابق فرانك لامبارد الذي كان يخوض أول مباراة له كمدرب لفريقه السابق تشيلسي، بتحقيقه أكبر فوز على الأخير في الدوري الإنكليزي منذ 1967 بعدما اكتسحه برباعية نظيفة في ختام المرحلة الافتتاحية.

Advertisements

وبهذه النتيجة احتل مانشستر يونايتد المركز الثاني بفارق الأهداف فقط عن جاره مانشستر سيتي الذي انتصر بالخمسة في المرحلة الأولى.

ولم يقدم مانشستر يونايتد أداءً مبهراً في الشوط الأول ووقف الحظ بجانبه في العديد من الكرات الأمر الذي حرم تشيلسي من التعديل رفقة تألق الإسباني دي خيا.

وشارك ماغواير أغلى مدافع في التاريخ أساسياً رفقة الفرنسي بول بوغبا الذي ترددت الكثير من الشائعات هذا الصيف بشأن رحيله عن مانشستر يونايتد والانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.