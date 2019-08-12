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باريس سان جيرمان يمطر شباك نيم بثلاثية في الدوري الفرنسي

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حقق فريق باريس سان جيرمان فوزا كبيرا أمام نظيره نيم أولمبيك، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بارك

دي برنس، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الفرنسي.

سجل الهدف الأول اللاعب كافاني في الدقيقة 24 من

عمر اللقاء، واضاف مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 56، قبل ان يحرز دي ماريا الهدف الثالث في الدقيقة 69، لينتهي اللقاء بفوز كبير لباريس سان جيرمان على نيم أولمبيك بثلاثية نظيفة.
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