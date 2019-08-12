ريال مدريد يخسر أمام روما 5/4 بركلات الترجيح وديا

خسر فريق ريال مدريد الإسباني أمام نظيره روما الايطالي بنتيجة 4/5 بركلات الترجيح في المباراةى الودية التي جمعتهما على ستاد الأولمبيكوا استعداد لمنافسات الموسم الجديد . الودية التي جمعتهما على ستاد الأولمبيكوا استعداد لمنافسات الموسم الجديد . وكان الوقت الاصلي للمباراة قد انتهى بالتعادل الايجابي بهدفين لكل فريق قبل ان تنصف ركلات الترجيح فريق روما ليفوز باللقاء.

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