رياضة | عاجل.. كوتينيو يحسم مستقبله مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. كوتينيو يحسم مستقبله مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب برشلونة الاسباني قراره النهائي بشأن مستقبله مع النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وقبل انطلاق الموسم الجديد.

ويرغب كوتينيو في الرحيل عن برشلونة هذا الصيف، خاصة بعد توتر العلاقة بينه وجماهير النادي الكتالوني خلال الفترة الأخيرة، كما أنه لا يشعر بالراحة مع البارسا في الوقت الحالي، ويري أن قرار الرحيل هو الحل الأمثل بالنسبة له.

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واشترط "كوتينيو" الحصول على عرض جيد من أحد كبار أوروبا للموافقة على الرحيل عن النادي الكتالوني.

وفشل برشلونة في تسويق عودة كوتينيو بالدوري الإنجليزي مرة أخرى قبل غلق باب الانتقالات الصيفية في إنجلترا، ليصبح السبيل الوحيد له هو الدوري الفرنسي أو الإيطالي بالإضافة إلى الألماني.

وكشفت تقارير صحفية عن نية برشلونة إقحام "كوتينيو" ضمن صفقة البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان، مما يقرب اللاعب البرازيلي من الانتقال للنادي الباريسي.