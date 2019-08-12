رياضة | عاجل.. مؤشر جديد يقرب نيمار من ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مؤشر جديد يقرب نيمار من ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الاحد من العاصمة الفرنسية أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي يريد الحصول على مبلغ 200 مليون يورو من أجل السماح لنجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا بالرحيل

وقالت صحيفة " لو باريزيان " الفرنسية أن اللاعب أصبح قاب قوسين أو أدنى من الإنتقال إلى ريال مدريد الإسباني خاصةً وأن إدارة المرينجي تتوفر على الكثير من الأموال ورغبة بيريز كبيرة في جلب البرازيلي ليكون مشروع المستقبل للفريق الملكي.

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وأكملت الصحيفة في تقريرها أن المبلغ المطلوب يقارب ال222 مليون يورو المبلغ الذي دفعه الفريق الباريسي مقابل فسخ تعاقد اللاعب مع برشلونة قبل عامين.

وفي نفس السياق قالت صحيفة ليكيب الفرنسية أنه بناء على المبادرة الموجودة فإن اللاعب البرازيلي قد يوقع للريال ويتبقى فقط الإستقرار على إسم اللاعب الذي سيأتي للفريق الباريسي مع المقابل المادي.

يذكر أن إدارة الريال كانت توجه أنظارها قبل ثلاثة أسابيع فقط نحو بول بوجبا وكيليان مبابي قبل أن يتخذ زيدان قراره بضم نيمار بعد علمه بوجود خلاف بينه وبين إدارة ناديه الفرنسي.