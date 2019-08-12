رياضة | "الخليج 365 الرياضي" ينفرد بنشر أسماء لجنة الحكام الجديدة كاملة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الخليج 365 الرياضي" ينفرد بنشر أسماء لجنة الحكام الجديدة كاملة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق الكرة المصرية، الاعلان عن لجنة الحكام الجديدة استعدادا للموسم الجديد، والتي سيتم الكشف عنها عقب نهاية إجازة عيد الأضحى المبارك.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" من مصدر خاص داخل لجنة التحكيم بالجبلاية، عن الأسماء الكاملة للجنة التي استقر عليها سمير محمود عثمان رئيس اللجنة خلال المرحلة المقبلة.

Advertisements

وأضاف المصدر، أن عثمان حدد شكل اللجنة بشكل نهائي والتي جاءت أسمائها كالآتي:-

وجيه أحمد، وياسر عبدالرؤوف، وعزب حجاج، وأيمن دجيش، وشريف صلاح، وتامر دري، ونعمة رشاد والتي ستتولى مسؤولية التحكيم النسائي.

وكان الاتحاد المصري أعلن عن تعين عثمان، رئيسا للجنة الحكام خلفا للمستقيل عصام عبدالفتاح، والذي تقدم باستقالته ضمن الرحيل الجماعي لأعضاء الجبلاية، عقب خروج المنتخب الوطني الأول من دور الستة عشر لبطولة الأمم الإفريقية والتي أقيمت بمصر مؤخرا.