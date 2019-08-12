رياضة | خاص| الكشف عن العضوة المنتظرة بلجنة التحكيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص| الكشف عن العضوة المنتظرة بلجنة التحكيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر سمير محمود عثمان رئيس لجنة التحكيم بالاتحاد المصري لكرة القدم، على الاسم المنتظر تعينه في لجنة الحكام النسائية بالموسم الجديد.

وكشف مصدر داخل لجنة الحكام بالجبلاية في تصريحات خاصة "للفجر الرياضي" عن اختيار نعمة رشاد المحكمة الدولية لتعينها في المنصب ضمن اللجنة المعينة.

Advertisements

وأضاف المصدر، "عثمان، وضع صوب أعينه رشاد للقيام بهذا الدور، نظرا لخبراتها في تطوير التحكيم النسائي والتوقع بزيادة المحكمات الفترة المقبلة".

وتابع المصدر، "رئيس الحكام الجديد، أجرى اتصالا بالمحكمة الدولية، لعرض عليها المنصب، وهو ما واجهته بكل ترحيب، مبدية استعداداها بتولي المنصب".

وكان الاتحاد المصري أعلن عن تعين عثمان، رئيسا للجنة الحكام خلفا للمستقيل عصام عبدالفتاح، والذي تقدم باستقالته ضمن الرحيل الجماعي لأعضاء الجبلاية، عقب خروج المنتخب الوطني الأول من دور الستة عشر لبطولة الأمم الإفريقية والتي أقيمت بمصر مؤخرا.