رياضة | رد غريب من زيدان حول توقيع نيمار لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رد غريب من زيدان حول توقيع نيمار لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خسر ريال مدريد من روما بركلات الترجيح 4-5 وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة 2-2 بالمباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الأحد.

وسئل زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد عقب نهاية المباراة من الصحفيين عن صفقة نيمار، وكان رده: "نحن هنا مع الفريق المتواجد لدينا ونحن نفكر في ذلك فقط".

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وأضاف: "هل نحتاج إلى توقيعات؟ سأجيب نفس الإجابة، الحقيقة هي أن لدينا هذا الفريق وأنا حتى الموت مع اللاعبين، سنفعل كل ما بوسعنا لتقديم موسم عظيم، ولا شيء أكثر".

وتابع حديثه: "لقد انتهى الحُكم، الأسبوع المقبل يبدأ الدوري الإسباني ونحن على استعداد لذلك، مُستعدين للمباريات الهامة ووضع كل طاقتنا في الليجا".

وتشير تقارير صحفية إسبانية أن نيمار يقترب من مغادرة باريس سان جيرمان والانضمام إلى ريال مدريد وسط منافسة خاصة من برشلونة ناديه السابق.