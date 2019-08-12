رياضة | عاجل.. سر عدم احتفال علي معلول أمام اطلع بره وثورة غضب بسبب 7 ملايين دولار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. سر عدم احتفال علي معلول أمام اطلع بره وثورة غضب بسبب 7 ملايين دولار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشعر التونسي علي معلول الظهير الأيسر لفريق الأهلي بحالة من الغضب العام بسبب موقف الإدارة من احترافه في الفترة القادمة.

وأثار معلول الجدل في مباراة الأهلي واطلع بره بطل السودان في دوري أبطال إفريقيا بعد رفض الاحتفال بتسجيل هدفه في مرمى المنافس.

ويشعر معلول بالغضب من إدارة الأهلي التي ترفض احترافه في الموسم المقبل خاصة بعدما تلقى منذ أيام عرضاً من أهلي جدة السعودي مقابل 7 ملايين دولار.

ويرغب التونسي علي معلول في الرحيل إلى أهلي جدة خاصة في ظل العرض المغري ويضغط للرحيل في الميركاتو الصيفي إلى النادي السعودي.