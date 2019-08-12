رياضة | العراق تهزم اليمن وتواجه البحرين في نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق تهزم اليمن وتواجه البحرين في نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل المنتخب العراقي نهائي بطولة غرب آسيا بكرة القدم، عقب فوزه على نظيره اليمني (2-1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، صمن الجولة الرابعة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى.

وتقدم العراق بهدفين متتالين حملا توقيع كل من، إبراهيم بايش، وحسين علي السعيدي، في الدقيقتين (26، و31 من ضربة جزاء) على الترتيب. ومن ثم سجل اليمني عبد الواسع المطري هدف بلاده الوحيد، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة.

واحتل العراق صدارة المجموعة الأولى، برصيد 10 نقاط، وبالتالي ضرب موعدا، في النهائي مع منتخب البحرين، بطل المجموعة الثانية.

واحتل منتخب فلسطين مركز الوصافة في هذه المجموعة، برصيد 7 نقاط، وتلاه كل من اليمن ولبنان، في المركز الثالث والرابع على الترتيب، برصيد أربع نقاط لكل منهما. ومن ثم سوريا في المرتبة الخامسة والأخيرة، برصيد نقطتين فقط.