رياضة | زيدان يصدر قراره بشأن خاميس وبيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يصدر قراره بشأن خاميس وبيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد، عن مستقب الثنائي "المنبوذ" جاريث بيل وخاميس رودريجيز مع الفريق بالموسم الجديد.

واختتم ريال مدريد مبارياته التحضيرية بخسارة من روما بركلات الترجيح 4-5 وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة 2-2 بالمباراة الودية التي جمعتهما مساء الأحد.

وقال زيدان عقب نهاية المباراة خلال المؤتمر الصحفي: "خاميس لاعب مسجل معنا اليوم، ولم يتم استدعاء اللاعب هاتين المباراتين، ولكن حتى 31 يمكن أن يحدث كل شيء، سيكون لدي لاعبين ولن أجيب على ما تسألونه عن اللاعبين".

وتابع: "بيل و خاميس لاعبان لريال مدريد، كلاهما مسجل في قائمة الفريق، لدينا جميع اللاعبين، يمكن أن يحدث أي شيء حتى تاريخ 31، ولكن يجب أن أعول عليهم".