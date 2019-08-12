رياضة | تطورات مفاجئة في صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تطورات مفاجئة في صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقارير صحافية إسبانية أن هناك تقدم في مفاوضات نقل البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت التقارير إلى أن المفاوضات بين البارسا وباريس تطورت والأن باريس تقبل فكرة إدخال لاعب بالصفقة والمرشح هو كوتينهو.

ويتنافس فريقي ريال مدريد وبرشلونة خلال الفترة الحالية للفوز بخدمات نيمار، الذي قرر مغادرة الفريق الباريسي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.