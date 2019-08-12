رياضة | تتويج تاريخي لأندريسكو بكأس روجرز بعد انسحاب سيرينا ويليامز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تتويج تاريخي لأندريسكو بكأس روجرز بعد انسحاب سيرينا ويليامز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصدت الكندية الشابة بيانكا أندريسكو لقب بطولة كأس روجرز اليوم الأحد، عقب إصابة الأمريكية المخضرمة سيرينا ويليامز بعد 19 دقيقة فقط من انطلاق النهائي.

وكانت النتيجة تشير لتأخر المصنفة الأولى عالمياً سابقاً بثلاثة أشواط لواحد في المجموعة الأولى، قبل أن تقرر الانسحاب من اللقاء بداعي الإصابة.

وساهم انسحاب ويليامز في دخول المصنفة الـ27 عالمياً تاريخ البطولة، بعد أن أصبحت أول كندية تحصد اللقب منذ 50 عاماً، وتحديداً نسخة 1969، عندما فازت داير أوربان على مواطنتها فيكي بيرنر.

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ويعد هذا هو أول ألقاب صاحبة الـ19 عاماً في بطولات رابطة محترفات التنس الممتازة.

وبلغت ويليامز نهائي البطولة إثر تفوقها في المربع الذهبي على التشيكية ماري بوزكوفا بمجموعتين لواحدة بواقع 1-6 و6-3 و6-3.

بينما تأهلت أندريسكو على حساب الأمريكية صوفيا كينين بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 و7-6 (7-5).