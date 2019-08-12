شكرا لقرائتكم خبر عن «فيريرا» يعيد سيناريو مدرب الزمالك لـ«المربع صفر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فى تطور سريع للأحداث داخل نادى الزمالك حول ملف المدير الفنى الأجنبى الجديد الذى سيقود الفريق الكروى الأول فى الموسم المقبل، فجر مرتضى منصور، رئيس النادى، مفاجأة من العيار الثقيل بالتوصل لاتفاق مع البرتغالى جيسوالدو فيريرا، المدير الفنى الأسبق للأبيض، للعودة لتدريب الفريق مرة ثانية.

وأكد «منصور»، فى تصريحات للموقع الرسمى، أن أمير مرتضى، المشرف على الكرة، وشقيقه أحمد عقدا جلسة أمس الأول مع فيريرا فى البرتغال فى ختام جولتهما الأوروبية لاختيار المدير الفنى الجديد، وقال: «فيريرا بات قريبا جدا من التعاقد معه بعدما وافق على كافة الشروط وتوصلنا لاتفاق حول المقابل المادى ومدة العقد لكنه اشترط شرطا واحدا وهو استهلال مهمته بداية من أكتوبر المقبل نظرا لارتباطه ببعض الأمور الخاصة به فى البرتغال»، وأثنى «منصور» على حسن الضيافة التى تعامل بها فيريرا مع وفد الزمالك وترحيبه بالعودة دون إبداء أى شروط مالية.

وتابع: الجماهير البيضاء هى أحد أهم أسباب تفكير الإدارة ولجنة الكرة فى عودة فيريرا الذى يحظى بسيرة ذاتية رائعة وسبق أن نجح فى الفوز بالدورى والكأس مع الزمالك فى عهد المجلس الحالى، مشيرا إلى أن فيريرا يأتى على رأس قائمة تضم 6 مدربين هم رامون دياز وتيتو جارسيا وفالدان ميلوفيتش وباتشيكو والألمانى توماس دول وخوان رامون لوبيز.

ووجه مرتضى منصور الدعوة لنجوم وقدامى نادى الزمالك لحضور جلسة مجلس الإدارة صباح غد لاختيار المدرب الأنسب والأجدر لتولى المهمة بشكل رسمى، وقال: مجلس الإدارة سيعلن صباح الثلاثاء هوية واسم المدرب الجديد بعد استطلاع آراء وتقييمات نجوم وقدامى النادى بعد عرض جميع السير الذاتية عليهم لاختيار المدرب المناسب الذى يتماشى مع حجم وقوة الصفقات الجديدة بالفريق.وتابع: دعمنا الفريق بالعديد من الصفقات السوبر سواء الأجانب أو العرب والمحليين ولا ينقصنا سوى التوفيق والقتال من اللاعبين من أجل حصد البطولات والألقاب، مشيرا إلى أن الساعات القليلة المقبلة ستشهد الإعلان عن هوية المدير الفنى الجديد الذى سيتولى المهمة الفنية للفريق عقب مباراة ديكاداها.

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فى سياق متصل، كشف مرتضى منصور، عن طبع تذاكر مباراة الزمالك وديكاداها الصومالى والبدء فى توزيعها وطرحها للبيع من خلال المنافذ الرسمية بداية من غد الثلاثاء، وذلك بعد اعتماد إقامة المباراة رسميا مساء الجمعة بملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس.

من جهة ثانية، يطير مصطفى فتحى لاعب الفريق الكروى الأول إلى ألمانيا للخضوع للكشف والفحوصات الأخيرة تحت إشراف طبيبه الألمانى الذى أجرى له العملية الجراحية للاطمئنان على سلامته وجاهزيته لخوض المباريات بشكل طبيعى بعد تماثله للشفاء تماما.

واطمان الجهاز الطبى للزمالك برئاسة الدكتور محمد أسامة على تماثل فتحى للشفاء بنسبة 100% بعد انتهائه من البرنامج التأهيلى الذى أداه اللاعب بمنتهى الدقة والذى ساعده على العودة فى أسرع وقت والمشاركة فى جزء من مباراة الفريق الودية أمام أمونيا بطل قبرص خلال معسكر الإعداد الأوروبى.

وتأتى زيارة فتحى إلى طبيبه الخاص فى ألمانيا ضمن الجزء النفسى فى مرحلة العلاج والتأهيل حتى يطمئن اللاعب بنفسه على حالته وأن مشاركته فى المباريات لن تؤثر على تجدد إصابته، خصوصا أن اللاعب ما زال لديه رهبة من تجدد الإصابة.

يأتى هذا فيما يسابق الجهاز الطبى الزمن من أجل تجهيز الثنائى محمد عبدالشافى وإسلام جابر من إصابتهما من خلال البرنامج العلاجى والتأهيلى المخصص لهما من أجل تجهيزهما للمشاركة مع الفريق بشكل طبيعى خلال الفترة المقبلة، وإن كانت الموشرات تسير نحو عدم لحاقهما بمباراة الذهاب أمام ديكاداها فى الجولة المقبلة.