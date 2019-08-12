شكرا لقرائتكم خبر عن مدربو «بريميرليج» يتحدثون عن فوائد وأزمات الـ«var» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - افصح المدربون الكبار عن وجهة نظرهم بشأن الرأى القائل إن استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) سيؤدى إلى تطوير الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، وسيتم استخدام تقنية (فار) فى الملاعب الـ20 لأندية بريميرليج، من أجل تصحيح «الأخطاء الحقيقية الواضحة»، وتلك التى لم تشاهد، وذلك فيما يتعلق بـ4 حالات هى الأهداف، وركلات الجزاء والبطاقات الحمراء المباشرة والخطأ فى تحديد الهوية، وتمت دعوة مدربى الفرق الـ20 المشاركة فى الدورى الإنجليزى للحضور إلى «ستوكلى بارك» فى ضواحى لندن هذا الأسبوع لرؤية مقر «فار».

وقال يورجن كلوب مدرب ليفربول إنه «إيجابى للغاية» بشأن تقديم فار، موضحا فى مؤتمر صحفى هذا الأسبوع: «سيتم توضيح العديد من الأشياء».

وأضاف: «أعتقد أنه فى حالة التسلل لن نواجه مشاكل كبيرة، لأن هذا سيتم توضيحه بشكل كبير وكل الأشياء الأخرى ستظل بحاجة لتفسير، ولكن هذا شىء طبيعى. رأيت أن بإمكانه أن يكون لديه سرعة اتخاذ القرار».

ووافقه فى الرأى أولى جونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد، حيث قال: «أؤيده عندما يتخذ القرارات الواقعية بشكل صحيح، لذا إذا كنت متسللا، إذا كنت بعيدا بفارق ياردتين أو سنتيمترين سيكون هذا شيئا كبيرا»، وأضاف: «طالما يتخذ القرار بشكل سريع، أعتقد أنه سيكون مفيدا وسيجعل الدورى أكثر عدالة».

وقال كلوب إن الجميع ربما يحتاجون لبعض الوقت للاعتياد على «فار» لكن الفوائد سوف تفوق أى تأخير فى المباراة، وقال: «تابعته لمدة عامين فى ألمانيا، لم تكن أسهل بداية، ولكن الأمور استقرت حاليا نوعا ما».

وأضاف: «فى الملعب، أعتقد أنه سيكون مقبولا. نعم، هناك لحظات يحتفل فيها الفريق، ويقوم شخص ما بإخبارهم أنه من المبكر الاحتفال، ولكن هذه الأشياء جزء من الاتفاق. بعيدا عن ذلك، أنا إيجابى جدا بشأنه».

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وقال مارك كلاتينبورج الحكم السابق بالدورى الإنجليزى إنه يشعر بالقلق من التأخير فى المباريات وإرباك المشجعين، ولكن العدالة أكثر أهمية من أى مشكلة.

وأضاف كلاتينبورج فى مقال كتبه فى صحيفة «ديلى ميل»: «الأمر متعلق باتخاذ القرارات الكبرى بشكل صحيح. دعونا ننظر فى تسريع العملية فى وقت لاحق».

وقال شون دايك مدرب بيرنلى، الذى كان ينتقد «فار» فى السابق، إنه يشعر أنه سيؤدى إلى تحسين اللعبة.

وأضاف: «أتمنى أن يكون أكثر جانب إيجابى فيه هو التمكين من اتخاذ أكبر عدد ممكن من القرارات بأكبر قدر ممكن من الدقة».

وتابع: «أعتقد أنه سيتحسن بمرور الوقت. أعتقد أنه سيتأقلم ويتغير مع الوقت، ولكن بالنظر إليه ورؤية كيفية عمله، فإن هذا البرنامج سيواصل التطور والتحسن».

وأضاف: «أعتقد أن بإمكانه أن يسير فى اتجاه واحد، وهو تحسين العدالة والتكافؤ فى القرارات التحكيمية، وسيساعد الحكام. سيعطيهم الفرصة ليكونوا أفضل فى عملهم».

وأول تجربة لاستخدام «الفار» بدأت فى اللقاء الذى أقيم بين ليفربول ونورويتش سيتى فى ملعب أنفيلد.