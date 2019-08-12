شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدرس الاستغناء عن «سعد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس مسؤولو النادى الأهلى تسويق سعد سمير مدافع الفريق الكروى الأول تمهيدا لعرضه للبيع قبل غلق باب الانتقالات الصيفية للموسم الجديد.

ووفقا لمصدر مسؤول داخل القلعة الحمراء- رفض ذكر اسمه- فإن مسؤولا بلجنة الكرة أجرى اتصالاته بعدد من وكلاء اللاعبين من أجل البحث عن عرض داخلى أو خارجى للاعب بما يتناسب مع إمكانيات اللاعب التى ظهر بها طوال الفترة الماضية قبل أن يتعرض لإصابة الرباط الصليبى التى لحقت به خلال مباراة الذهاب أمام صن داونز الجنوب إفريقى بدورى رابطة الأبطال فى النسخة الماضية وأبعدته عن الملاعب طوال الفترة الماضية.

يأتى هذا بعدما خرج سعد سمير من القائمة الإفريقية التى أرسلها النادى أواخر الشهر الماضى وشملت خروج عدد كبير من اللاعبين من القائمة الإفريقية بينهم باسم على وهشام محمد وإسلام محارب وناصر ماهر وكريم نيدفيد ومحمد محمود وعمرو بركات وحسين السيد ومؤمن زكريا.

وأكد المصدر أن النادى الأهلى حريص على مصلحة كافة اللاعبين المرتبطين بعقد مع القلعة الحمراء، لكن فى نفس الوقت فإن المدير الفنى هو صاحب القرار النهائى فى استمرار أى لاعب وفقا لرؤيته الفنية.

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ولفت المصدر إلى أن مسؤول لجنة الكرة الذى اتصل بوكلاء اللاعبين طالبهم بالبحث عن عرض للاعب فى سرية تامة وعدم إبلاغه بالتحركات التى يقومون بها حتى يتم إبلاغه من جانب مسؤولى النادى سواء سيد عبدالحفيظ مدير الكرة أو أى مسؤول آخر.

جاءت رغبة الجهاز الفنى بقيادة «لاسارتى» فى عدم الاستعانة بسعد سمير بعد التعاقد مع محمود متولى القادم من الإسماعيلى، إلى جانب وجود ياسر إبراهيم الظهير المساك وأيمن أشرف الذى يجيد اللعب فى مركز المساك والظهير الأيسر.

فى شأن آخر فشلت مفاوضات عمرو جمال مهاجم الفريق الكروى الأول مع نادى الصفاقسى التونسى الذى كان من المفترض أن ينتقل إليه اللاعب بداية من الموسم المقبل، وعلمت «المصرى اليوم» أن اللاعب أعاد قيمة الـ400 ألف دولار التى كان قد حصل عليها فور توقيعه على عقد الانتقال إلى النادى التونسى، فى الوقت الذى ستقوم فيه إدارة النادى برد المبلغ الذى كانت قد تحصلت عليه مقابل انتقال اللاعب والذى يقدر بـ300 ألف دولار.

على صعيد مختلف يترقب مسؤولو القلعة الحمراء مفاوضات إعارة إسلام محارب لاعب الفريق الكروى الأول إلى نادى الجونة بعدما عقد اللاعب أكثر من جلسة مع مسؤولى النادى وطالبهم بالحصول على 3 ملايين جنيه فى الموسم نظير الإعارة، فضلا عن حصوله على مميزات مالية أخرى خلال الموسم فى حالة تسجيله أهدافا خلال مباريات الدورى فى الموسم الجديد، فيما حصل أمس الأول أحمد حمودى لاعب الوسط المهاجم على الاستغناء الخاص به فى ظل المفاوضات التى بدأها مع إنبى من أجل الانتقال إليه خلال الموسم المقبل.

من جهة أخرى، واصل وليد سليمان لاعب الفريق الكروى الأول تنفيذ برنامجه التأهيلى على ملعب التتش بالجزيرة، وأدى اللاعب تدريبات تأهيلية فى الجيم وأعقبها تدريبات الجرى حول الملعب وبعض الوحدات التأهيلية تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائى التأهيل بالجهاز الفنى، فيما ينتظر أن ينتظم غدا- الثلاثاء- شريف إكرامى حارس المرمى فى التدريبات الجماعية بعد أن أجرى جراحة فى وقت سابق لإزالة زوائد عظمية كانت تسبب له خشونة بالركبة.