شكرا لقرائتكم الأهلى يبرز تألق نجمه أحمد الشيخ عبر تويتر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر رسالة ترحيب للاعب أحمد الشيخ بعد الأنضمام الى قائمة الهدافين للفريق الاحمر فى بطولة دورى أبطال أفريقيا .

وجاء الرسالة كالتالى: "رحبوا معنا بأحدث الوجوه في قائمة هدافي الأهلي في البطولات الإفريقية أحمد الشيخ ".

نجح النادي الأهلي في الفوز علي اطلع برة بطل جنوب السودان بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي تجمعهما على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في ذهاب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا.

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أحرز أهداف الأهلي كل من ، علي معلول ووليد ازارو هدفين وأحمد الشيخ، في الدقائق 16 ، 33، 47 ، 93 علي الترتيب .