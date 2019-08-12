باريس سان جرمان يستهل "نزهته" المحلية بفوز كبير دون نيمار

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استهل باريس سان جرمان الموسم الجديد من الدوري الفرنسي الذي أصبح يشكل ما يشبه نزهة بالنسبة له في ظل غياب المنافسة الحقيقية، بالفوز على ضيفه نيم 3-صفر الأحد على ملعب "بارك دي برينس".

وكما خاض الجزء الأخير من الموسم المنصرم دون نجمه البرازيلي نيمار الذي كان مصابا، بدأ سان جرمان حملته نحو لقب ثالث تواليا وسابع في آخر ثمانية مواسم بغياب لاعب برشلونة الإسباني السابق لكن هذه المرة بسبب وجود مفاوضات "متقدمة" لرحيله عن الفريق.

وأعلن البرازيلي ليوناردو، العائد لاستلام منصبه كمدير رياضي لسان جرمان، السبت عن غياب أغلى لاعب في العالم عن تشكيلة الفريق لمباراة نيم بسبب وجود مفاوضات "متقدمة أكثر من ذي قبل" بشأن رحيل المهاجم الدولي، وسط تقارير صحافية تتحدث عن انتقال الى إسبانيا للعودة الى فريقه السابق برشلونة، أو الانضمام لغريمه ريال مدريد.

لكن ليوناردو أكد أن النادي المملوك من شركة قطر للاستثمارات الرياضية "ليس مستعدا حتى الآن لإعطاء موافقته" على رحيل نيمار، مشددا على أن النادي سيعرف "التعامل مع هذه الفترة. من المهم تحديد مستقبل الجميع. اذا بقي، سيلعب. اذا رحل، سيرحل. كلما (تم تحديد أي من الوجهتين سيتم اعتمادها)، كلما كان ذلك أفضل".

وعلى غرار الموسم الماضي أو الذي سبقه ايضا، إذ غاب البرازيلي عن النصف الثاني من موسمه الأول مع النادي الباريسي بسبب الاصابة، لم يتأثر سان جرمان في ظل وجود لاعبين مثل كيليان مبابي والأوروغوياني إدينسون كافاني الذي ترجم أفضلية فريقه الى هدف في الدقيقة 24 من ركلة جزاء جراء لمسة يد داخل المنطقة من بابلو مارتينيز، تم التأكد منها عبر الاعادة بالفيديو "في أيه آر".

وفي بداية الشوط الثاني كان دور مبابي للتسديد في الشباك بكرة صاروخية في سقف المرمى بعد عرضية من الإسباني خوان برنات (56)، قبل أن يوجه البديل الأرجنتيني أنخل دي ماريا الضربة القاضية للضيوف بعد تمريرة من الإيطالي ماركو فيراتي (69).

- بداية موفقة للوصيف أيضا -

وعلى غرار سان جرمان البطل، بدأ ليل الوصيف مشوار بفوزه وجاء بفضل المهاجم النيجيري الشاب فيكتور جيمس أوسيمين الذي سجل ثنائية الفوز على الضيف نانت 2-1 في أول ظهور رسمي له مع الفريق.

وانتقل أوسيمين (20 عاما) الى ليل هذا الموسم من شارلوروا البلجيكي الذي دافع عن ألوانه لموسم واحد، خاض خلاله 34 مباراة وسجل 19 هدفا.

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وافتتح صاحب الأرض التسجيل في الدقيقة 19 بعدما تلاعب أوسيمين بدفاع نانت وسدد كرة ارضية زاحفة خدعت الحارس ألبون لافون (19).

وعادل الضيوف بهدف النيران الصديقة للمدافع التركي محمدة زكي تشيليك خطأ في مرمى فريقه (51)، قبل أن يخطف أوسيمين هدف الفوز بعدما سيطر على كرة داخل المنطقة وسددها بقدمه اليمنى (80).

وكان ليل الذي حل وصيفا في الموسم الماضي لباريس سان جرمان، قد خسر هذا الصيف جهود هدافه العاجي نيكولا بيبي (22 هدفا و11 تمريرة حاسمة في الدوري الموسم الماضي) بانتقاله الى أرسنال الذي أبرم أغلى صفقة في تاريخه بقيمة 80 مليون يورو، ولاعب وسطه البرازيلي تياغو منديش الذي تعاقد مع ليون مقابل 26,5 مليون يورو.

في المقابل تخلى البوسني وحيد خليلودزيتش عن مهمة الاشراف على نانت بعد موسم واحد فقط على رأس إدارته الفنية، وقد خلفه المدرب السابق لمنتخب الجزائر كريستيان غوركوف.

ومنذ رحيل خليلودزيتش استعد النادي "الاصفر"، صاحب المركز الثاني عشر في الدوري في الموسم الماضي، في إشراف باتريك كولو وسيريل موان، المساعدان السابقان للمدرب الفرنسي-البوسني.

وفي مباراة أخرى تعادل ستراسبورغ مع ضيفه متز بهدف لكل منهما.

ملخص مباراة باريس سان جرمان ونيم:

ملخص مباراة ليل ونانت:

ملخص مباراة ستراسبورغ ومتز: