إصابة سيرينا تهدي أندرييسكو لقب دورة تورنتو

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حرمت الاصابة الأميركية المخضرمة سيرينا وليامس من احراز لقبها منذ أوائل عام 2017، وتوجت الشابة بيانكا أندرييسكو بطلة لدورة تورونتو الكندية، ثالثة دورات الـ"بريميير 5" لكرة المضرب، لتصبح بذلك أول كندية تحرز دورة بلادها منذ 50 عاما.

وكانت سيرينا، المصنفة ثامنة، تتخلف في المجموعة الاولى 1-3 امام أندرييسكو بعدما تنازلت عن إرسالها، حين أعلنت عدم قدرتها على اكمال اللقاء بسبب اصابة في ظهرها فجلست على المقاعد تذرف الدموع.

وحاولت أندرييسكو مواساة وليامس، التي قالت لها "يا آلهي، أنا متأسفة، ولكني لن اتمكن من اللعب اليوم".

وعند تسليم جائزتي البطلة والوصيفة، توجهت الاميركية التي خاضت 24 مباراة فقط منذ مطلع العام الحالي بسبب الاصابة، الى الكندية البالغة 19 عاما بالقول "بيانكا، أنت رياضية بامتياز. شكرا لفريقي، لقد كانت سنة صعبة، ولكننا سنتابع تقدمنا".

وكانت سيرينا (37 عاما)، المتوجة بـ23 لقبا في البطولات الكبرى، تبحث عن لقبها الأول منذ تتويجها بلقبها الأخير في الغراند سلام، أي بطولة أستراليا المفتوحة مطلع 2017 حين كانت حامل بمولودتها أليكسيس أولمبيا، والـ 73 في مسيرتها، علما أنها أحرزت لقب الدورة الكندية 3 مرات أعوام 2001 و2011 و2013.

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ومن جهتها، توجت أندرييسكو التي حققت حتى الآن 7 انتصارات من أصل 7 مواجهات مع لاعبات من نادي العشر الأوليات في تصنيف رابطة المحترفات، بثاني ألقابها فقط، والأول كان هذا الموسم أيضا في انديان ويلز، أولى دورات "البريميير" الإلزامية الأربع، في آذار/مارس الماضي.

وأثنت أندرييسكو على منافستها خلال حفل توزيع الجوائز بالقول "اعرف ماذا يعني الانسحاب من احدى الدورات بسبب الاصابة، الامر ليس سهلا".

وتابعت موجهة حديثها الى سيرينا مباشرة "لم تكن الطريقة التي توقعت فيها الفوز، ولكِ أن تغادري الملعب بهذه الطريقة. شاهدتك تلعبين مرات عدة، وانت بطلة حقيقية داخل وخارج الملعب".

وباتت أندرييسكو اول كندية تفوز بلقب دورة بلادها منذ عام 1969 عندما جمعت المباراة النهائية الكنديتين فاي أوربان الفائزة على فيكي برنر 6-2 و6-صفر.

ولم تكن أندرييسكو لتحلم بعودة أفضل من إصابة في الكتف دفعتها الى الابتعاد عن الملاعب منذ الدور الثاني لبطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الكبرى، في أيار/مايو الماضي.