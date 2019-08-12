نتيجة مباراة العراق واليمن اليوم | فرحة جماهيرية للتأهل رسميا

نتيجة مباراة العراق واليمن اليوم بطولة غرب اسيا، سوف يقدم موقع رعب نيوز لكم ملخص أحداث اللقاء من خلال هذا اللقاء بشكل حصري، بعد أن بدأ الشوط الأول على ستاد ملعب كربلاء الدولي بصافرة حكم اللقاء، وقد شهد الشوط الأول أحداثًا غاية في الإثارة والتشويق، خصوصًا بعد أن أعلن الحكم ضربة جزاء لصالح المنتخب العراقي.

ومن خلال ضربات الجزاء، تمكن العارق من أحراز هدفين، الأول في الدقيقة السادسة والعشرين، والثاني في الدقيقة الثلاثين، وكل الهدفين عملا على رفع معنويات الفريق ككل، وفي المقابل، فإن معنويات الفريق المنظار انخفضت بشكل ملحوظ كما رأينا في الشوط الثاني.

Advertisements

نتيجة مباراة العراق واليمن

العراق اليمن 2 0

نتيجة مباراة العراق اليوم، وقد تأهل العراق بشكل رسمي ليلاقي منتخب البحرين في نهائي بطولة اتحاد غرب اسيا منتصف الشهر الجاري، بعد أن احتل العراق صدارة المجموعة الأولى، والبحرين تمكن من توطيد مركزه في صدارة المجموعة الثانية بعد أن هزم المنتخب الكويتي، وبذلك فإن المنتخبين سوف يتلاقا على ملعب كربلاء على أن يمتلأ الاستاد بالجماهير.

العراق والبحرين إلى النهائي: جدول ترتيب بطولة غرب اسيا 2019 وفرحة الجمهور

الجدير بالذكر أن اللاعب المنتخب العراقي ونادي الشرطة مهدي كامل أعلن قبل بدء نتيجة مباراة العراق واليمن اليوم، أن املباريات الحاسمة دائمًا تكون صعبة وتحتاج مجهود وتركيز كبير من جانب اللاعبين وفريق الإدارة، في حين أن قلب دفاع المنتخب الوطني سعد ناطق أشار أن منتخب اليمن يمتلك فدرات رياضية عالية وأنه فريق محترم ويستحق التواجد في البطولة، نتيجة مباراة العراق واليمن.