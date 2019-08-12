أخبار الرياضة المصرية اليوم الاحد 11 / 8 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاحد 11 / 8 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الاهلي يكتسح اطلع برة السوداني برباعية نظيفة في بداية المشوار الأفريقي

الاهلي يكتسح اطلع برة السوداني برباعية نظيفة في بداية المشوار الأفريقي

نجح النادي الأهلي في الفوز علي اطلع برة بطل جنوب السودان بأربعة أهداف نظيفة ، في المباراة التي تجمعهما على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في ذهاب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا.

اتحاد الكرة يتسلم عرضين من شركات للتأمين على المدربين

تسلم اتحاد الكرة عرضين رسميين من شركات التأمين بعد إعلان الجبلاية توثيق عقود المدربين بداية من الموسم الجديد والتأمين عليهم.

اتحاد الكرة: لم نحسم تقسيم مجموعات القسم الثالث بشكل نهائى كشف مسئولو اتحاد الكرة أن شكل مسابقة دورى القسم الثالث فى الموسم الجديد لم يكتمل بشكل نهائى، حيث إن هناك تعديلات ستتم على بعض المجموعات خلال الفترة المقبلة.

ساسي يعود غدا إلي القاهرة للانضمام إلي الزمالك

أخطر التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، الجهاز الإداري للفريق الأبيض، بعودته إلى القاهرة غداً الإثنين للانتظام في تدريبات الزمالك، بعد انتهاء فترة الراحة.

سوبر كورة .. تفاصيل عرض الأهلي السعودي لاستعارة عبد الله جمعة من الزمالك تلقي عبد الله جمعة ظهير أيسر فريق الزمالك، عرضا من نادي أهلي جدة السعودي، للحصول على خدماته على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط. جنش يعلن عودته لتدريبات الزمالك بعد 5 أشهر أعلن محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك عن موعد عودته للتدريبات بعد الإصابة التي تعرض لها في معسكر المنتخب في أمم أفريقيا بقطع في وتر أكيلس. Advertisements

طه إسماعيل: اتحاد الكرة السبب فى استمرار لاسارتى مع الأهلى كشف طه إسماعيل نجم الاهلى ومنتخب مصر الأسبق أن الاتحاد المصرى لكرة القدم هو السبب الرئيسى فى أستمرار الاوروجويانى مارتن لاسارتى فى قيادة الاحمر الموسم القادم وذلك بسبب تلاحم بطولتين الدورى الممتاز الماضى والجديد . سعد سمير: الأهلى صَعب الدورى على نفسه وتجديدى "مخدش ثانية" أكد سعد سمير نجم دفاع الأهلى والمنتخب الوطني أن الدوري رقم 41 فى تاريخ ناديه كان صعباً للغاية نظراً لوجود العديد من الضغوطات، كما أن ترتيب الفريق كان متأخراً للغاية، معلقاً:"أرى أننا فى حالة اخذ الموضوع بجدية من البداية كنا حسمنا اللقب مبكراً.. "الأهلى صعب البطولة على نفسه"، ولكن بحساب الأمر من كافة الأمور سنجد أنه كان دورى صعب للغاية وحسمه لم يكن بالأمر الهين". شاهد استعدادات مروان محسن مهاجم الأهلى لحفل زفافه الليلة يرصد الخليج 365 استعدادات مروان محسن مهاجم الأهلى والمنتخب الوطني لحفل زفافه المقرر اقامته مساء اليوم الأحد فى أحد فنادق منطقة التجمع الخامس.

منتخب الطائرة يهزم بورتوريكو 0/3 فى التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو

فازمنتخب رجال الكرة الطائرة على نظيره بورتريكو بنتيجة 0/3 فى ثالث مواجهات التصفيات المقامة فى بلغاريا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 .