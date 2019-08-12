شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. يسارية أجايى تخطف قلوب الأهلاوية أمام اطلع برة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سدد النيجيرى جونيور أجايى لاعب الأهلى كرة صاروخية يسارية بعد تمريرة عرضية من محمد هانى، إلا أن الكرة مرت أعلى مرمى فريق اطلع برة السودانى فى الدقيقة 70 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد برج العرب بالإسكندرية في ذهاب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا.

وتقدم الأهلى بهدف على فريق اطلع برة من ضربة جزاء سددها على معلول، ثم أحرز وليد أزارو الهدف الثانى فى الدقيقة 33، والثالث فى الدقيقة 48.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي..

حراسة المرمي: علي لطفي

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خط الدفاع: محمد هاني وايمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول

خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وصالح جمعة

خط الهجوم: رمضان صبحي ووليد أزارو

وعلي مقاعد البدلاء كلا من.. محمد الشناوي وياسر إبراهيم وجيرالدو وأحمد فتحي وحسام عاشور وجونيور أجايي وأحمد الشيخ .