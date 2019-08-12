شكرا لقرائتكم خبر عن الأداء والفرص الضائعة سر غضب الخطيب فى مواجهة الأهلي وأطلع برة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

لاحظ متابعو مباراة الأهلي وأطلع برة بطل جنوب السودان، ظهور علامات الضيق والغضب على وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، كلما تسلطت عليه كاميرا مخرج اللقاء.

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وفاز الأهلي علي أطلع برة في المواجهة التي اقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب برج العرب برباعية نظيفة، بالمواجهة التي جاءت في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري ابطال افريقيا.

ووفقآ لمصدر داخل الأهلي فإنه علي الرغم من فوز الأهلي بنتيجة كبيرة، الا ان الخطيب يري أن المنافس ضعيف للغاية، والفريق لم يظهر بالشكل المطلوب، كما أهدر اللاعبين العديد من الفرص السهلة التي كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة على الأقل، وهو ما اعتبره الخطيب أمرآ مقلقآ قبل مواجهة بيراميدز المرتقبة في بطولة كأس مصر والمقرر إقامتها يوم 17 اغسطس الجاري.