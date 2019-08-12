سوبر كورة.. جوكر الإسماعيلى يعود لحسابات الأهلى بسبب هذا الثنائى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت صفقة نجم نادى الاسماعيلى مع النادى الاهلى لتتصدر المشهد من جديد بعد رفع إدارة القلعة الحمراء عرضها لضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفى الجارى. وينتظر أن يتم حسم الصفقة بشكل نهائى خلال الاسبوع المقبل على أن يلحق اللاعب بالقائمة الثانية للفريق أفريقيا.

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