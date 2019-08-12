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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الاحد 11 / 8 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، ساسي يعود غدا إلي القاهرة للانضمام إلي الزمالك

الاهلي يكتسح اطلع برة السوداني برباعية نظيفة في بداية المشوار الأفريقي

نجح النادي الأهلي في الفوز علي اطلع برة بطل جنوب السودان بأربعة أهداف نظيفة ، في المباراة التي تجمعهما على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في ذهاب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا.

اتحاد الكرة يتسلم عرضين من شركات للتأمين على المدربين

تسلم اتحاد الكرة عرضين رسميين من شركات التأمين بعد إعلان الجبلاية توثيق عقود المدربين بداية من الموسم الجديد والتأمين عليهم.

ساسي يعود غدا إلي القاهرة للانضمام إلي الزمالك

أخطر التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، الجهاز الإداري للفريق الأبيض، بعودته إلى القاهرة غداً الإثنين للانتظام في تدريبات الزمالك، بعد انتهاء فترة الراحة.

سوبر كورة .. تفاصيل عرض الأهلي السعودي لاستعارة عبد الله جمعة من الزمالك تلقي عبد الله جمعة ظهير أيسر فريق الزمالك، عرضا من نادي أهلي جدة السعودي، للحصول على خدماته على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط. Advertisements جنش يعلن عودته لتدريبات الزمالك بعد 5 أشهر أعلن محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك عن موعد عودته للتدريبات بعد الإصابة التي تعرض لها في معسكر المنتخب في أمم أفريقيا بقطع في وتر أكيلس.

طه إسماعيل: اتحاد الكرة السبب فى استمرار لاسارتى مع الأهلى كشف طه إسماعيل نجم الاهلى ومنتخب مصر الأسبق أن الاتحاد المصرى لكرة القدم هو السبب الرئيسى فى أستمرار الاوروجويانى مارتن لاسارتى فى قيادة الاحمر الموسم القادم وذلك بسبب تلاحم بطولتين الدورى الممتاز الماضى والجديد .

منتخب الطائرة يهزم بورتوريكو 0/3 فى التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو

فازمنتخب رجال الكرة الطائرة على نظيره بورتريكو بنتيجة 0/3 فى ثالث مواجهات التصفيات المقامة فى بلغاريا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 .