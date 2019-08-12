"اللى يعرف يخلصنى من الزمالك يتفضل".. سوبر كورة يكشف رسالة بهاء مجدى بالميركاتو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث بهاء مجدى، ظهير أيسر الزمالك، عن عرضا للرحيل عن الزمالك، فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد الخروج من حسابات الأجهزة الفنية التى توالت على تدريب الفريق الأبيض.
ويضع مسئولو المصرى البورسعيدى والإسماعيلى بهاء مجدى على رادار الصفقات التى يرغبون فى التعاقد معها قبل غلق فترة القيد الصيفى الأمر الذى رحب به اللاعب حال تسوية الأمور مع مسئولى الأبيض.
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