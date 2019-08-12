شكرا لقرائتكم خبر عن "اللى يعرف يخلصنى من الزمالك يتفضل".. سوبر كورة يكشف رسالة بهاء مجدى بالميركاتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث بهاء مجدى، ظهير أيسر الزمالك، عن عرضا للرحيل عن الزمالك، فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد الخروج من حسابات الأجهزة الفنية التى توالت على تدريب الفريق الأبيض.

ويضع مسئولو المصرى البورسعيدى والإسماعيلى بهاء مجدى على رادار الصفقات التى يرغبون فى التعاقد معها قبل غلق فترة القيد الصيفى الأمر الذى رحب به اللاعب حال تسوية الأمور مع مسئولى الأبيض.