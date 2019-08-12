سوبر كورة يكشف خطة أحمد حمودى للرحيل مجانا عن الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع أحمد حمودى لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الاهلى سيناريو قاسى للخروج من جدران القلعة الحمراء خلال الفترة الحالية. واستقر أحمد حمودى على رفض الخروج على سبيل الاعارة لأى من الفرق المحلية أو الخارجية أو البقاء على ذمة الفريق خال خروجه من قائمة الفريق بالموسم الحالى ووضع طريق وحيد هو الاستغناء عنه للرحيل المجانى وتقديم شكوى للحصول على مستحقاته المالية المتأخرة. لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..

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