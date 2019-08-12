شكرا لقرائتكم خبر عن "بناهينى" و "ويلسون" يصلان الإسكندرية وينضمان لتدريبات الاتحاد الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الثنائى الإفريقي بناهينى وويلسون إلى مدينة الإسكندرية، للانضمام إلى تدريبات الاتحاد السكندري، عقب إنتهاء إجازة العيد الثلاثاء المقبل على ملاعب النادى بسموحة.

وأعطى طلعت يوسف المدير الفنى تعليماته للجهاز المعاون، بتخصيص فترة إعداد مصغرة بالثنائى لللاحق بمباراة العربى الكويتى بالبطولة العربية ومباراة كأس مصر أول سبتمبر أمام الفائز من الزمالك والمقاصة.

ومن ناحية أخري، طلب محمد مصيلحى رئيس النادى ، من الجهاز الادارى بضروره تجهيز جميع الاجراءات اللازمة لتسهيل إقامة اللاعبين واستخراج تصريحات للسفر الكويت.

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وشمل القرار الوزارى أن تكون البعثة مكونة من 40 فرد منهم 24 لاعبا و15 أعضاء الجهاز الفنى ومحمد مصيلحى رئيس النادى رئيسا للبعثة.