فيديو.. أحمد الشيخ يسجل الرابع للأهلى أمام أطلع برة فى الدقيقة 92

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النادى الأهلى بالهدف الرابع أمام منافسه اطلع برة عن طريق أحمد الشيخ فى الدقيقة 92 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد برج العرب بالإسكندرية في ذهاب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا، لتصبح النتيجة 4 / 0 لصالح بطل مصر. وبدأ الأهلى مباراة اطلع برة بالتشكيل التالى : حراسة المرمي : علي لطفي خط الدفاع : محمد هاني وايمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول خط الوسط : عمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وصالح جمعة خط الهجوم : رمضان صبحي ووليد أزارو وعلي مقاعد البدلاء كلا من.. محمد الشناوي وياسر إبراهيم وجيرالدو وأحمد فتحي وحسام عاشور وجونيور أجايي وأحمد الشيخ .

مباراة الاهلى وفريق اطلع برا السودانى (1)

مباراة الاهلى وفريق اطلع برا السودانى (2)

مباراة الاهلى وفريق اطلع برا السودانى (3)

مباراة الاهلى وفريق اطلع برا السودانى (4)

مباراة الاهلى وفريق اطلع برا السودانى (5)

مباراة الاهلى وفريق اطلع برا السودانى (6)

مباراة الاهلى وفريق اطلع برا السودانى (7)

مباراة الاهلى وفريق اطلع برا السودانى (8)

مباراة الاهلى وفريق اطلع برا السودانى (9)

مباراة الاهلى وفريق اطلع برا السودانى (10)

مباراة الاهلى وفريق اطلع برا السودانى (11)

مباراة الاهلى وفريق اطلع برا السودانى (12)

مباراة الاهلى وفريق اطلع برا السودانى (13)

مباراة الاهلى وفريق اطلع برا السودانى (14)

مباراة الاهلى وفريق اطلع برا السودانى (15)

مباراة الاهلى وفريق اطلع برا السودانى (16)

مباراة الاهلى وفريق اطلع برا السودانى (17)

مباراة الاهلى وفريق اطلع برا السودانى (18)

مباراة الاهلى وفريق اطلع برا السودانى (19)

مباراة الاهلى وفريق اطلع برا السودانى (20)

مباراة الاهلى وفريق اطلع برا السودانى (21)

مباراة الاهلى وفريق اطلع برا السودانى (22)

مباراة الاهلى وفريق اطلع برا السودانى (23)

مباراة الاهلى وفريق اطلع برا السودانى (24)

مباراة الاهلى وفريق اطلع برا السودانى (25)

مباراة الاهلى وفريق اطلع برا السودانى (26)

مباراة الاهلى وفريق اطلع برا السودانى (27)

مباراة الاهلى وفريق اطلع برا السودانى (28)

مباراة الاهلى وفريق اطلع برا السودانى (29)

مباراة الاهلى وفريق اطلع برا السودانى (30)

مباراة الاهلى وفريق اطلع برا السودانى (31)

مباراة الاهلى وفريق اطلع برا السودانى (32)

مباراة الاهلى وفريق اطلع برا السودانى (33)

مباراة الاهلى وفريق اطلع برا السودانى (34)

مباراة الاهلى وفريق اطلع برا السودانى (35)

مباراة الاهلى وفريق اطلع برا السودانى (36)

مباراة الاهلى وفريق اطلع برا السودانى (37)

مباراة الاهلى وفريق اطلع برا السودانى (38)

مباراة الاهلى وفريق اطلع برا السودانى (39)

مباراة الاهلى وفريق اطلع برا السودانى (40)

مباراة الاهلى وفريق اطلع برا السودانى (41)

مباراة الاهلى وفريق اطلع برا السودانى (42) Advertisements

مباراة الاهلى وفريق اطلع برا السودانى (43)

مباراة الاهلى وفريق اطلع برا السودانى (44)

مباراة الاهلى وفريق اطلع برا السودانى (45)

مباراة الاهلى وفريق اطلع برا السودانى (46)

مباراة الاهلى وفريق اطلع برا السودانى (47)

مباراة الاهلى وفريق اطلع برا السودانى (48)

مباراة الاهلى وفريق اطلع برا السودانى (49)

مباراة الاهلى وفريق اطلع برا السودانى (50)

مباراة الاهلى وفريق اطلع برا السودانى (51)

مباراة الاهلى وفريق اطلع برا السودانى (52)

مباراة الاهلى وفريق اطلع برا السودانى (53)

مباراة الاهلى وفريق اطلع برا السودانى (54)

مباراة الاهلى وفريق اطلع برا السودانى (55)

مباراة الاهلى وفريق اطلع برا السودانى (56)

مباراة الاهلى وفريق اطلع برا السودانى (57)

مباراة الاهلى وفريق اطلع برا السودانى (58)

مباراة الاهلى وفريق اطلع برا السودانى (59)

مباراة الاهلى وفريق اطلع برا السودانى (60)

مباراة الاهلى وفريق اطلع برا السودانى (61)

مباراة الاهلى وفريق اطلع برا السودانى (62)

مباراة الاهلى وفريق اطلع برا السودانى (63)

مباراة الاهلى وفريق اطلع برا السودانى (64)

الأهلى - اطلع برة (1)

الأهلى - اطلع برة (2)

الأهلى - اطلع برة (3)

الأهلى - اطلع برة (4)

الأهلى - اطلع برة (5)

الأهلى - اطلع برة (6)

الأهلى - اطلع برة (7)

الأهلى - اطلع برة (8)

الأهلى - اطلع برة (9)

الأهلى - اطلع برة (10)

الأهلى - اطلع برة (11)

الأهلى - اطلع برة (12)

الأهلى - اطلع برة (13)

الأهلى - اطلع برة (14)

الأهلى - اطلع برة (15)

الأهلى - اطلع برة (16)

الأهلى - اطلع برة (17)

الأهلى - اطلع برة (18)

الأهلى - اطلع برة (19)

الأهلى - اطلع برة (20)

الأهلى - اطلع برة (21)

الأهلى - اطلع برة (22)

الأهلى - اطلع برة (23)

الأهلى - اطلع برة (24)

الأهلى - اطلع برة (25)

الأهلى - اطلع برة (26)

الأهلى - اطلع برة (27)

الأهلى - اطلع برة (28)

الأهلى - اطلع برة (29)

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